VIDEO: "IS! We zitten hier met terroristen": man valt gezin aan omdat ze Spaans spreken sam

17u04

Bron: CBC News 0 rv In Canada heeft een vrouw gefilmd hoe een man haar gezin aanviel met een baseballknuppel, alleen maar omdat ze Spaans spraken. De aanvaller riep dat ze moesten oprotten en riep herhaaldelijk dat het gezin "terroristen" en "IS" waren.

Mari Zambrano filmde het incident afgelopen donderdag aan een winkelcentrum in haar woonplaats St. Thomas. "Hij stond op het punt mijn 13-jarige zoon te slaan, maar mijn man kwam tussenbeide terwijl de aanvaller zwaaide met een baseballknuppel." Zambrano's man Sergio Estape, die de aanvaller herhaaldelijk vroeg hen met rust te laten, hield er een gebarsten rib en blauwe plekken aan over.

Estape en Zambrano zijn Canadezen die twintig jaar geleden verhuisden uit Colombia om te ontsnappen aan het geweld daar. Ze vonden het schokkend dat ze tijdens het incident amper hulp kregen. "Slechts een persoon hielp ons", vertelt Estepa.Het gebeurde om 16.30 uur, in een winkelcentrum met een cinema en veel winkels. Het is een vrij druk winkelcentrum. We waren verbaasd dat ze deden alsof niets gebeurd was."

"Het was een geïsoleerd en verontrustend incident", reageert politiesergeant Brian Carnegie aan CBC News. "Hopelijk blijft het geïsoleerd." De verdachte, de 36-jarige Mark Philips, werd opgepakt en aangeklaagd.