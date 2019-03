VIDEO. IS-families met zwaar ondervoede kinderen vluchten naar woestijn Redactie

06 maart 2019

12u14 0 Families van IS-strijders zijn neergestreken in de woestijn op zo’n zes kilometer van Baghouz in Syrië, het laatste bolwerk van de terreurgroep Islamitische Staat (IS). In Baghouz, vlak bij de Iraakse grens, verblijven naar schatting nog zo’n duizend jihadisten. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) is een offensief gestart tegen de IS-strijders die zich daar ophouden. Daarnaast zouden reeds 280 jihadisten zich hebben overgegeven.

De militieleden van SDF hadden het offensief op het laatste restant van het kalifaat zondag vertraagd, om aan nog meer burgers en extremisten de mogelijkheid te geven om de enclave te verlaten. Ongeveer 3.000 mensen zijn uit de laatste verzetshaard van IS geëvacueerd.

Een deel van die families vluchtten richting de woestijn en zitten daar nu al twee dagen. Hulporganisaties zijn ter plaatse en proberen te helpen. Ze delen eten uit en verzorgen de gewonden. De hulpverleners zien schrijnende dingen. Vooral de kinderen zijn er erg aan toe. Ze hebben al maanden niet voldoende eten gekregen en zijn zwaar ondervoed. Daarnaast zien de hulpverleners ook oorlogswonden die in de woestijn niet behandeld kunnen worden. Daarvoor moeten de kinderen naar een ziekenhuis. Wat er met de families gaat gebeuren is niet duidelijk. De mannen werden meegenomen voor ondervraging. De vrouwen en kinderen wachten af. Ze willen graag terug naar hun land van herkomst maar in veel landen is er nog geen duidelijkheid of deze families effectief terug mogen keren.