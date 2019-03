VIDEO. Iraanse vrouwen doen hoofddoek af om Internationale Vrouwendag te vieren Redactie

08 maart 2019

08u23

Bron: Storyful

In Iran is het vandaag nog steeds verboden voor een vrouw om zonder hoofddoek op straat te wandelen. Een wet waar vrouwen in het land al zo’n 40 jaar tegen protesteren, zo ook op deze Internationale Vrouwendag. Helaas zijn acties als deze niet zonder gevaar, een activiste die vorig jaar haar beelden deelde op sociale media zonder hoofddoek werd kort daarna gearresteerd.