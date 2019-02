VIDEO. Inwoners Siberische regio zien letterlijk zwarte sneeuw Redactie

18 februari 2019

09u07

Bron: VTM Nieuws 0

In verschillende steden in Siberië ligt al enkele dagen zwarte sneeuw. De steden liggen in de regio Kuzbass, waar veel steenkoolindustrie is. De lucht is er daardoor zwaar vervuild, maar dat wordt pas echt zichtbaar wanneer het sneeuwt aangezien zwarte koolstofdeeltjes zich mengen met de witte vlokken.