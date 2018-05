Video: Inwoners keren voor het eerst terug naar laatste IS-bolwerk in Damascus SDA

30 mei 2018

16u12

Bron: AP 0

Yarmouk, een district van de Syrische hoofdstad Damascus, werd de afgelopen weken herleid tot puin, wat zorgde voor het vertrek van de laatste IS-strijders in de stad. Er ontstond een ware volksvlucht in 2015 toen de Syrische regering van Assad de strijd met de strijders begon. Deze beelden zijn van de eerste terugkerende bewoners, die voor het eerst zien wat er met hun buurt gebeurt is.

De beelden van vlak na de terugtrekking van IS tonen ook overduidelijk hoe zwaar de slag geweest is, en hoe moeilijk de heropbouw zal worden.