VIDEO. Internettrol wil parlementslid belachelijk maken met oude video, vrouw is nu nog populairder SDA

04 januari 2019

13u49

Alexandria Ocasio-Cortez werd net ingezworen als jongste vrouw ooit in het Amerikaanse Congres. Net nu werd een oude video van haar waarin ze wild aan het dansen is online gezet door een internettrol, in een poging om haar imago te schaden. Jammer voor de trol, Ocasio-Cortez blijkt enkel populairder te worden na deze video.