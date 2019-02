VIDEO. Instructeur en leerling komen om bij vliegtuigcrash Redactie

In de Amerikaanse staat massachusetts zijn de 31-jarige vliegtuiginstructeur Sydney Miti en de 18-jarige leerling Julian Lattermann gisteren omgekomen bij de crash van een klein vliegtuigje. Wat er is gebeurd, is nog niet duidelijk. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.