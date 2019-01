VIDEO. Infraroodbeeld toont hoe dicht driftende auto's bij mensen komen DVDA

30 januari 2019

In Sacramento, in Californië zijn driftende auto’s een groot probleem in de straat. De politie wijst op het gevaar ervan en toont met dit infrarood helikopterbeeld hoe dicht de auto’s bij mensen komen. Na dergelijke incidenten worden er vaak verschillende arrestaties uitgevoerd en worden er auto’s in beslag genomen. Toch krijgt de politie het probleem moeilijk opgelost. Driftende auto’s blokkeren vaak de hele weg, maar doen na sancties gewoon elders verder.