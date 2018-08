VIDEO. Indrukwekkend natuurgeweld: modderstroom spuit metershoog uit Zwitserse rivier GVS

09 augustus 2018

13u29

Bron: VTM NIEUWS 2

In Zwitserland is het kleine dorpje Grugnay in de westelijke Alpen opgeschrokken door een modderstroom. Inwoners konden beelden maken van het indrukwekkende natuurgeweld. Modder en rotsen vliegen metershoog de lucht in. Niemand geraakte gelukkig gewond.

