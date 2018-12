VIDEO. Indonesische vulkaan Anak Krakatau blijft uitbarsten SDA

24 december 2018

11u14

Bron: AP 0

In de zeestraat van Soenda, tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra, blijft de vulkaan Anak Krakatau as en lava spuwen. Het is deze vulkaan die de tsunami van zaterdagavond veroorzaakte, die ondertussen al bijna 300 doden maakte.