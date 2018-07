VIDEO. Indonesische ferry zinkt met 139 passagiers aan boord: minstens 12 doden SDA TTR

03 juli 2018

12u59

Bron: Belga 3 Een veerboot met 139 mensen aan boord is voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi lekgeslagen en aan de grond gelopen. Minstens twaalf mensen zijn daarbij omgekomen, zei politiewoordvoerder Dicky Sondana vandaag.

Passagiers waren in paniek in het water gesprongen in een poging om veilig aan land te geraken. De bergingswerken zijn nog aan de gang, deelde de rampenbestrijdingsdienst mee. Mensen werden aan boord van visserssloepen en kleine bootjes gebracht. Het aantal geredde en vermiste opvarenden is voorlopig onduidelijk. Het schip, dat ook 48 auto's en vrachtwagens transporteerde, was door het lek gekapseisd en dan voor de kust gestrand.

Dergelijke scheepsongevallen zijn in het Zuidoost-Aziatische Indonesië niet ongewoon, omdat boten en schepen vaak overladen worden. Pas gisteren werd na twee weken de zoektocht naar een tweehonderdtal slachtoffers van een ongeval met een veerboot op het Tobameer in het noorden van het eiland Sumatra stopgezet. Slechts 18 passagiers konden volgens officiële cijfers gered worden, waaronder de kapitein en eigenaar van het schip.