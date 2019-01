VIDEO. Indonesisch bootje volledig opgeslokt door reuzegolf DVDE

02 januari 2019

20u50

Bron: KameraOne 0

Een Indonesisch bootje is voor de kust van Nias, ten westen van Sumatra, volledig opgegaan in een reuzegolf. Op beelden is te zien hoe de boot door het water tolt. Er vielen geen gewonden, omdat de boot onbemand was.