VIDEO. In dit zomerkamp leren Oekraïense kinderen hoe ze Russen moeten doden

12 november 2018

12u12

Bron: AP 0 Geen voetbal- of tenniskamp voor deze Oekraïense kinderen. Wel een kamp georganiseerd door radicale nationalistische groeperingen, waar hen geleerd wordt hoe ze semi-automatische wapens moeten gebruiken. En hoe ze Russen kunnen doden.

Journalisten van het Amerikaanse persbureau AP hebben in juli het zomerkamp van radicale Oekraïense nationalisten kunnen bezoeken. Verstopt in de bossen in het westen van het land, slapen de kinderen in tenten. De meeste zijn jonge tieners, maar er zitten ook kinderen van amper acht jaar in de groep. In het midden van de nacht worden ze gewekt met het geluid van een granaat. Eens uit de tent, krijgen ze een AK-47 in de handen geduwd en wordt hen geleerd hoe ze het wapen moeten gebruiken.

Separatisten

Het doel van het zomerkamp bestaat uit twee luiken. Ten eerste worden de kinderen getraind om hun land te verdedigen tegen de Russen en hun bondgenoten. Ten tweede willen de groeperingen met het kamp ook de nationalistische ideologie verspreiden.

Het is de bedoeling dat wanneer deze jongens en meisjes schieten, ze hun doelwit ook doden. “We richten onze wapens nooit naar mensen”, zegt instructeur Yuri “Chornota” Cherkashin tegen de kinderen. “Maar separatisten rekenen we niet als mensen, dus kunnen én moeten we hen raken.”

De nationalisten in Oekraïne worden vaak beschuldigd van geweld en racisme. Toch spelen ze een belangrijke rol in het conflict van Oekraïne met Rusland. De nationalistische groeperingen hebben een goeie band met de Oekraïense regering. Eerder dit jaar heeft de minister van Jeugd en Sport nog zo’n 130.000 euro uitgetrokken om nationalistische zomerkampen voor jongeren te subsidiëren.

Conflict

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland is begin 2014 ontstaan nadat de toenmalige Oekraïense president Viktor Janoekovytsj was afgezet. Er werd een nieuwe parlementsvoorzitter aangesteld. De onrust die daarbij is ontstaan, zette zich ook voort op de Krim, waar de inwoners voornamelijk Russisch zijn en niet tevreden waren met de machtswissel in hoofdstad Kiev.



De Russische president Poetin besloot de Krim - het schiereiland dat tot 1954 bij Rusland hoorde - in te nemen. Dat leidde tot hevige protesten in Oekraïne. In verschillende delen van het land zijn die protesten uitgemond in een gewapend conflict tussen pro-Rusland rebellen enerzijds en het Oekraïense leger anderzijds.