VIDEO. Immigranten gebruiken gewone ladder om 6 meter hoge grensmuur met VS over te steken Redactie

25 januari 2019

10u47

Bron: VTM Nieuws 0

De Amerikaanse president Donald Trump pleit nog steeds voor de bouw van een muur aan de volledige grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Zijn land zit daardoor zelfs in een shutdown, omdat de Democraten hem het geld voor de muur niet willen geven. Maar zelfs de omheining die er nu staat op sommige delen van het grensgebied - een “muur” met 6 meter hoge palen - houdt immigranten niet tegen. Op bewakingsbeelden van de Amerikaanse grenspolitie in Arizona is te zien hoe meer dan 100 immigranten met een ladder toch de muur kunnen oversteken. Het is de bedoeling dat de muur van Trump minstens 9 meter hoog wordt. Maar velen hebben ook daar hun bedenkingen bij, omdat wie écht wil oversteken, er wel over zal geraken, wordt in Amerikaanse media geredeneerd.