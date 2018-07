VIDEO. “Ik stap!”: Maya (4) doet harten smelten als ze voor het eerst in haar leven pasjes zet zonder krukken KVDS

04 juli 2018

De dokters hadden gezegd dat het zes maanden tot een jaar kon duren voor de kleine Maya (4) na een operatie aan haar ruggengraat voor het eerst in haar leven zou kunnen stappen zonder krukken. Het meisje had de diagnose hersenverlamming gekregen toen ze amper een jaar oud was en kon niet zelfstandig gaan. Een ingreep op 9 mei moest dat verhelpen. Veel sneller dan gehoopt zette ze nu haar eerste pasjes. Tot grote vreugde van het kleine meisje. “Ik stap!”, kirt ze dolblij op een video die haar moeder Ann postte op haar Instagrampagina. De Amerikaanse nieuwszender ABC deelde de aangrijpende beelden en ze werden in nog geen 24 uur tijd bijna 3 miljoen keer bekeken.