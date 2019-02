VIDEO. Ijsblokken van Niagara Falls vliegen door hevige wind bijna op de rijweg CDB DVDA

25 februari 2019

Door hevige wind is er in de Verenigde Staten afgelopen weekend ijs van de Niagara Falls vlak naast de rijweg terechtgekomen. De ijsblokken vlogen meters ver en hoog, over een steunmuur heen. De Niagara Parks Police Service gaf er nu beelden van vrij. De dienst heeft zondag een deel van de weg afgesloten omdat er te veel ijs lag en vroeg bestuurders om voorzichtig te zijn tijdens het voorbij rijden.