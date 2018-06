VIDEO. "Iedereen sloeg erop": massale vechtpartij na voetbalwedstrijd in Nederland Wim Langejan

10 juni 2018

12u05 20 In Nederland is de voetbalwedstrijd tussen Lopik en Hilversum gisteren volledig uit de hand gelopen. Voetballers en vooral ook supporters gingen na afloop massaal met elkaar op de vuist.

Daarbij werd geslagen, gescholden en geduwd. Volgens getuigen hing er tijdens de wedstrijd, een duel in de nacompetitie van de derde klasse, al een sfeer van irritatie. Onder meer werden vier rode kaarten uitgedeeld, twee aan Lopik en twee aan Hilversum.

Ooggetuige

Directe aanleiding voor de vechtpartij zouden beledigende woorden aan het adres van de keeper van Hilversum zijn. Volgens diverse omstanders zou het zijn gegaan om racistische uitingen. Toen de keeper verhaal ging halen bij Lopik-speler Davy Boon sloeg de vlam aan de pan. "Op dat moment sloeg iedereen erop", aldus een ooggetuige. De politie moest eraan te pas komen om de vechtersbazen te scheiden. Maar ook op de parkeerplaats van het sportpark in Lopik gingen de onvriendelijkheden nog door. Lopik won de wedstrijd nipt met 1-0 en plaatste zich voor de finale van de nacompetitie.

svLopik wint ook 2e promotiewedstrijd. 1-0 ten FC Hilversum. Jammer dat aan het eind en na afloop de gemoederen te hoog opliepen.

Maar felicitatie voor svLopik. Johan van Everdingen(@ JRCvE) link

Voorzitter Robbert Bakker van SV Lopik noemt het ‘zeer betreurenswaardig’ dat er na afloop van de wedstrijd een vechtpartij ontstond. "We komen als bestuur morgenavond bij elkaar om dit te bespreken. Het is voor het eerst dat zoiets bij ons gebeurt. Je leest er vaak over in de media en dan hoop je maar dat het niet bij jouw club gebeurt. Heel jammer dat dit nu toch gebeurt."

Respect

Bakker wijst er op dat Lopik al jarenlang veel aandacht besteedt aan sportiviteit en respect, onder meer met een puntensysteem: scheidsrechters vullen na afloop van een wedstrijd op een kaartje punten in voor de sportiviteit en het gedrag van het SV Lopik-team dat ze net gefloten hebben. "Het eerste scoort daarin juist helemaal niet slecht, maar gemiddeld", zegt hij.

Een woordvoerder van de politie kon vanochtend geen nadere informatie geven over het incident. "Onze inzet is beperkt gebleven", zegt ze. Voor zover Bakker weet is er door SV Lopik na afloop geen aangifte gedaan tegen personen. Het bestuur van FC Hilversum kon vanochtend nog geen reactie geven, zo laat secretaris Coby van Wagtendonk weten.

Trainer Bertus van Schaik van Lopik noemt het incident ‘heel jammer’. "We balen er stevig van." Wat precies de aanleiding was weet hij niet. Dat een Lopikspeler de keeper van Hilversum beledigd zou hebben, kan hij niet bevestigen. "Bovendien, er wordt zoveel gezegd in het veld. Zij waren zelf ook aan het provoceren. En hun supporters waren een kwartier voor tijd al aan het ruzie zoeken."