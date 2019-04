VIDEO. Huiveringwekkende crashtest: wagen rijdt met 50 km/u dummy op step aan mvdb

13 april 2019

08u53

Bron: France 3 0 De elektrische step is in Frankrijk - net als hier - aan een grote opmars bezig. Hoog tijd voor een crashtest, oordeelde de Franse verzekeringsmaatschappij MMA. De test vond gisterochtend plaats in Parijs. De beelden zijn enkele uren later vrijgegeven.

De test ging als volgt: een wagen reed met een snelheid van 50 km per uur een dummy op een step omver. Pas in slow motion wordt duidelijk hoe zwaar de impact wel is. De dummy belandt met het hoofd tegen de voorruit en wordt vervolgens meters de lucht in gekatapulteerd. Een soortgelijke aanrijding heeft volgens experts 95% kans op een dodelijke afloop voor de aangereden stepgebruiker.



Wat nog erger is: de test werd uitgevoerd met een stilstaande dummy. Indien er gebruik werd gemaakt van een rijdende dummy zou de schade nog veel groter zijn. Veel elektrische steps halen makkelijk snelheden van meer dan 25 km/u, soms zelfs tot veertig km/u.



In de Verenigde Staten belandden sinds eind 2017 1.542 mensen in het ziekenhuis na ongevallen met steps. In Spanje kwamen sinds vorige zomer al zeker twee gebruikers van een deelstep om het leven. Verzekeringsmaatschappijen raden aan om steeds een valhelm, beschermende kleding en een reflecterend fluo-hesje te dragen. Amerikaans onderzoek bracht aan het licht dat stepgebruikers zonder helm liefst 40% meer kans hebben op een hoofdletsel. Ook in de crashtest droeg de dummy geen helm.



Wie in ons land de weg opgaat met een step, mag met hooguit 6 kilometer per uur, stapvoets dus, op het voetpad. Op het fietspad of de rijweg is de toegelaten snelheid maximum achttien kilometer per uur. Mogelijk wordt de snelheidslimiet in de toekomst opgetrokken tot 25 kilometer per uur.