VIDEO. Huis van drugsbaron Escobar live op Colombiaanse televisie tot ontploffing gebracht Redactie

22 februari 2019

21u54

Bron: ENEX 0

In de stad Medellin in Colombia werd het huis van beruchte drugsbaron Pablo Escobar tot ontploffing gebracht. Dat was zo’n symbolische daad dat de ontploffing zelfs live op de nationale televisie werd uitgezonden, onder commentaar van verschillende presentatoren.