VIDEO: Huis ontploft net op moment dat politieman toekomt Gunter Van Stappen

19 april 2018

09u00

Bron: VTM NIEUWS 4

In het Amerikaanse Hurst is afgelopen zaterdag een huis ontploft nadat een auto de controle over het stuur verloor en een gasleiding raakte. Het huis ontplofte vlakbij een politieagent. Als bij wonder liep er niemand zware verwondingen op.