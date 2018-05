VIDEO. Hotelgasten klimmen over balkon van torenhoog gebouw om aan zware brand te ontsnappen TTR

29 mei 2018

23u22

Bron: globo.com, REDE PIAUÍ DE NOTÍCIAS 2 Op verschillende beelden is te zien hoe het Blue Tree Towers Rio Poty Hotel, een viersterrenhotel in de Braziliaanse stad Teresina, in lichterlaaie staat. Sommige gasten klommen over het balkon van het torenhoge hotel om aan de brand te ontsnappen.

Op de bovenste verdieping van het gebouw brak rond 15 uur lokale tijd brand uit. Toen enkele gasten de vlammen opmerkten, beslisten ze via het balkon uit het brandende gebouw te vluchten. Volgens lokale media bond een zwangere vrouw verschillende lakens aan elkaar om te ontsnappen. Ze raakte daarbij lichtgewond, maar werd onmiddellijk verzorgd door de hulpdiensten.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog onbekend. Over het aantal slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid.

Gente o Rio Poty hotel tá pegando fogo nesse momento, é muito fogo pic.twitter.com/lp9YS7fc5e Janaina(@ wedontcare) link

Incêndio no Rio Poty Hotel, em Teresina. Tenso! pic.twitter.com/9kIv2bmRhX Silas Fernandes(@ siIasfernandes) link

No começo esse cara cogitou descer pelos canos mas depois desistiu, ainda bem pic.twitter.com/XpFYbBBz6M Janaina(@ wedontcare) link