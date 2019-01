VIDEO. Honderdduizenden Indiase vrouwen vormen indrukwekkende menselijke ketting van 600 km tegen discriminatie Redactie

02 januari 2019

14u16

Bron: VTM Nieuws 0

Honderdduizenden vrouwen hebben gisteren een indrukwekkende rij gevormd van maar liefst 600 km lang. De actie was om discriminatie tegen vrouwen aan te klagen. Meer specifiek ging het over het feit dat vrouwen tussen 10 en 50 jaar sinds september wél in tempels mogen - na een verbod dat in 1991 in werking is getreden -, maar de toegang steeds werd versperd door conservatieven. Vandaag konden twee vrouwen onder politiebegeleiding de tempel Sabarimala in de staat Kerala wel betreden.