VIDEO: Hoe dieven auto stelen zonder sleutels. Klus is razendsnel geklaard Karen Van Eyken

15u41

Bron: West Midland Police, Daily Mail 0 West Midland Police Dieven maken tegenwoordig gebruik van de modernste snufjes om een auto te stelen. De Britse politie heeft beelden van een bewakingscamera vrijgegeven waarop te zien is hoe twee criminelen de klus razendsnel klaren.

De diefstal gebeurde op 25 september in Solihull nabij Birmingham. Twee mannen met een hoodie wisten de luxueuze Mercedes in geen tijd te stelen. Vermits het voertuig nog steeds niet is teruggevonden, besloot de politie om de beelden alsnog te tonen om het publiek te waarschuwen voor deze nieuwe vorm van autodiefstallen.

De video laat zien hoe de dieven opduiken aan het huis waar de Mercedes, die bediend wordt met een draadloze sleutel, op de oprit geparkeerd staat.

Die bewuste sleutel ligt uiteraard in het huis maar de criminelen kunnen het signaal van buitenaf toch opvangen met een zogenoemde 'relay box', een hoogtechnologisch apparaat dat op het internet kan gekocht worden.

Dat bewuste apparaat houdt het signaal vast waardoor het lijkt alsof de sleutel in de auto ligt en de computer van de Mercedes wordt misleid. Binnen een minuut kunnen de dieven met de dure wagen wegrijden.