VIDEO. HLN-journaliste Ielse Broeksteeg over de aanslagen in 'haar' Nieuw-Zeeland

17 maart 2019

Ielse Broeksteeg woont sinds 2013 in Nieuw-Zeeland en houdt samen met een paar andere nachtredacteurs de HLN-website ’s nachts up to date. De aanslagen in Christchurch kwamen ook bij haar hard aan, maar de reacties van de Nieuw-Zeelanders zijn volgens haar een heel hoopgevend signaal, en tonen dat terreur in dit land geen plaats heeft.