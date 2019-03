VIDEO. Hevige brand uitgebroken in wolkenkrabber in Bangladesh: 1 dode, verschillende mensen zitten nog vast Redactie

28 maart 2019

11u46

Bron: AP, BBC 0

In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, is deze middag lokale tijd brand uitgebroken in een gebouw met negentien verdiepingen. Tientallen mensen zijn onstnapt door naar beneden te klimmen langs het gebouw ernaast. Daarbij zijn zes mensen gevallen, zeker één persoon heeft het leven gelaten. Verschillende mensen zouden nog vastzitten in het brandende gebouw.

Met een populatie van meer dan 18 miljoen inwoners is Dhaka een van de dichtstbewoonde steden in de wereld. Door de slechte staat van gebouwen en te lakse veiligheidsregels hebben branden in Bangladesh vaak desastreuze gevolgen. Vorige maand nog zijn 78 mensen omgekomen bij een brand in een appartementsgebouw in de hoofdstad.