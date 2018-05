VIDEO. Hevige brand in Duitse Europa-park

In Europa-Park, in het zuidwesten van Duitsland, is vandaag brand uitgebroken. Dat heeft het attractiepark zelf meegedeeld via Twitter. De politie zegt dat er nog geen meldingen zijn van gewonden.