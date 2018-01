VIDEO: Het moment waarop politie kinderen uit horrorhuis van David en Louise Turpin bevrijdt avh

23 januari 2018

11u29

Bron: Daily Mail; Daily Mirror; Sunday Mirror; CNN; Sky News 0 Er zijn beelden opgedoken van hoe de politie de kinderen van David en Louise Turpin bevrijdt. Op bewakingsbeelden is te zien hoe agenten kinderen uit het huis halen en hoe vader David in handboeien wordt begeleid naar een politiewagen.

Nadat ze haar ontsnapping twee jaar lang had voorbereid, kon de 17-jarige dochter van het koppel langs een raam ontsnappen en de politie verwittigen. Luttele momenten later arriveerde de politie in groten getale aan het huis van de Turpins in Perris, Californië. Alle kinderen werden uit het huis gehaald en de ouders werden in handboeien meegenomen. Dat is ook te zien om bewakingsbeelden die vandaag zijn opgedoken.

Op de beelden is te zien hoe een kind wordt weggedragen en hoe een ander, ouder kind het huis uit rent. Vader David Turpin wordt ondertussen in handboeien meegenomen.

Rijk worden met reality show

Een week na de bevrijding komen alsmaar meer details over het horrorhuis naar boven. Zo zouden David en Louise het plan hebben opgevat om rijk te worden door met hun kroost op te draven in een reality show. In een interview met de Sunday Mirror vertelt Billy, de broer van Louise Turpin, hoe zijn zus hem afgelopen maand nog vertelde dat ze samen met haar man David nog een veertiende kind wou.

“Ze dacht dat heel de wereld gefascineerd zou zijn door hun levens. Het is ook de reden waarom ze naar Californië zijn verhuisd, om dichter bij Hollywood te zitten. Het ging alleen maar over henzelf, ze gaven niets om de kinderen. Hun plan was om miljoenen te verdienen”, aldus Billy.

Ondervoed en gefolterd

De kinderen herstellen nog altijd in het ziekenhuis van zware ondervoeding en mishandeling. “De ouders kochten eten voor zichzelf en de kinderen mochten het niet aanraken”, zo zegt de openbare aanklager. “Ze kochten voedingsmiddelen zoals taarten, appeltaarten en pompoentaarten en lieten die op het aanrecht staan. de kinderen mochten ernaar kijken, maar mochten het niet opeten.” Wanneer de kinderen niet vastgeketend waren, zaten ze opgesloten op hun kamer en kregen ze volgens een strak schema kleine hoeveelheden eten.

David en Louise Turpin zouden hun kinderen, zowel de minderjarige als de meerderjarigen, vastketenen als straf. “De straf zou weken of zelfs maanden duren,” zei hij. Uit bewijs blijkt bovendien dat de slachtoffers vaak niet losgemaakt werden om naar het toilet te mogen gaan. De kinderen kregen als straf ook slagen toegediend en werden gewurgd.

De kinderen mochten van hun ouders ook hun handen niet boven hun polsen wassen. Deden ze dat toch, dan werd dat beschouwd als ‘spelen in het water’ en werden ze vastgeketend. “Dit is ernstig emotioneel en fysiek misbruik. Dit is ontaard gedrag,” aldus de openbare aanklager.

94 jaar tot levenslang

David en Louise Turpin hangt een celstraf van 94 jaar tot levenslang boven het hoofd als ze schuldig bevonden worden aan de meer dan twintig aanklachten tegen hen. David Turpin wordt ook aangeklaagd voor een “ontuchtige handeling” waarbij een van dochters op een ongepaste manier zou hebben aangeraakt. Dat deelde openbare aanklager Mike Hestrin vorige week mee tijdens een persconferentie.

“David en Louise Turpin pleiten onschuldig op alle beschuldigingen van de Perris-folterzaak”, liet het openbaar ministerie van Riverside County op Twitter weten. Het koppel moet op 23 februari opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Hun borgsom bedraagt 12 miljoen dollar (9,7 miljoen euro).