VIDEO. Het moment waarop enorme vulkaan in Mexico ontploft Redactie

16 maart 2019

21u14

Bron: Storyful 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Mexico een ontploffing waargenomen in de vulkaan Popocatépetl, die op zo’n 70 kilometer van Mexixo-Stad ligt. In de vroege ochtend werd een tweede ontploffing gesignaleerd. Er is een dikke rookpluim te zien en de vulkaan spuwt as meters in de lucht. De autoriteiten hebben een zone van 12 kilometer rond de vulkaan afgebakend. De Popocatépetl is een actieve vulkaan en laat wel vaker van zich horen.

Bekijk ook: