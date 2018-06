VIDEO. Het moment waarop auto kantoor Telegraaf ramt en in brand wordt gestoken sam

26 juni 2018

13u08 0

Een bestelwagen is rond vier uur vannacht met hoge snelheid tegen de glazen gevel van het hoofdkantoor van De Telegraaf in Amsterdam gereden. De bestuurder botste twee keer tegen het gebouw en stak de auto in brand. Onze collega's verspreidden deze bewakingsbeelden van de aanslag, waarover je hier alles leest.