VIDEO: Het dramatische moment waarop een stewardess uit een vliegtuig valt

00u30

Bron: news.com.au 0 AFP Een vliegtuig van Xiamen Airlines. (Archieffoto). In China zijn beelden opgedoken van een stewardess die uit een stationair draaiende Boeing 737 valt. De vrouw viel uit het vliegtuig toen de kist een korte tussenstop maakte in Zhengzhou toen het voor een binnenlandse vlucht onderweg was van Fuzhou naar Lanzhou.

De vrouw, die werkt voor Xiamen Air, viel uit het vliegtuig toen ze bezig was met een voedselkarretje. Te zien is dan ook hoe eerst het karretje uit het vliegtuig valt, even later gevolgd door de vrouw.

Bij de val brak de vrouw, die met een harde smak op het tarmac belandde, haar borstbeen. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis waar ze geopereerd werd. Volgens de dokters zal ze volledig genezen.

De luchtvaartmaatschappij onderzoekt het incident, maar gaat uit van een ongeluk.

Het is de tweede keer in twee maanden tijd dat in China een crewlid uit een vliegtuig valt. In oktober viel een stewardess nog uit een vliegtuig avn China Eastern Airlines toen ze de achterdeur van het vliegtuig probeerde te sluiten voordat het vliegtuig zou vertrekken.