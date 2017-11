VIDEO: Herkent u de dader van deze gewelddadige overval? kv

03u11

Bron: Opsporing Verzocht 1 rv De dader is ongeveer 1.70 à 1.75 meter groot. In de Nederlandse gemeente Hulst vond voorbije donderdag een overval plaats waarbij de dader bijzonder gewelddadig te werk ging. Zijn handlanger reed met een scooter met Belgische nummerplaat. De mannen werden voor het laatst gezien in de omgeving van de Belgische grens.

In Hulst, een gemeente net over de grens, werd donderdag een 57-jarige man overvallen. De dief deelde rake klappen uit en ging er uiteindelijk vandoor met de tas van de man. Vervolgens sprong hij achterop de scooter van zijn handlanger. De bromfiets had een in België gestolen nummerplaat: MAKJ617.

Beelden van de overval werden uitgezonden in het Nederlandse tv-programma Opsporing Verzocht.

De overvaller heeft een lichtgetinte huidskleur, is in de twintig en 1.70 à 1.75 meter groot. Hij is tenger, heeft een lang, smal gezicht, donker kort haar, bruine ogen en een stoppelbaardje.

Zijn handlanger reed met een Yamaha T-Max. De bestuurder droeg een witte helm met twee opvallende rode duivelshoorntjes. De man is naar schatting 25 jaar oud, heeft een donkere huidstint, donkere ogen en lichte baardgroei.

Wie een tip heeft over de daders, wordt gevraagd contact op te nemen met de Nederlandse politie op het nummer 0031-343 57 8844 of kan de tip hier anoniem melden.