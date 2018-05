Video: heldhaftige wandelaar redt blinde hond uit kanaal TTR

10 mei 2018

18u28

Bron: Daily Mail, Facebook 0

Een wandelaar heeft in de Thaise hoofdstad Bangkok een heldendaad verricht nadat een blinde hond in het kanaal was gevallen. Zonder na te denken, sprong de man in het water om het dier te redden. Zo getuigt een omstaander. Een jongeman die op dat moment een boottocht maakte, legde de moedige daad op beeld vast. De video ging in geen tijd viraal. In het filmpje is te zien hoe de wandelaar de hond in zijn armen houdt en hem naar de boot brengt. Vervolgens wordt het dier door enkele passagiers uit het water gehaald. Een toerist bracht de blinde hond naar een dierenarts in de buurt. Wie het baasje van de blinde hond is, is voorlopig niet bekend.