VIDEO. Heldhaftige agenten sleuren Aussie uit brandende auto: "We dachten alleen maar aan zíjn leven"

06 juni 2018

14u05

Twee agenten hebben in het Australische Gympie op gevaar van eigen leven een chauffeur van 73 uit zijn brandende wagen gered. De politie slaagde er uiteindelijk in de voorruit van de auto waarin de bejaarde geklemd zat, stuk te slaan en hem uit het voertuig te sleuren.

Jeremy Gardiol en Kevin Mayo werden om 7u10 vanochtend opgeroepen voor een ongeval in Gympie, zo'n twee uur ten noorden van Brisbane in de Australische deelstaat Queensland. Ze zagen dat de wagen op z'n zij lag en dat er vlammen vanonder de motorkap opstaken. Ze aarzelden niet. "We dachten alleen maar aan het leven redden van de man", zei Gardiol aan The Courier-Mail.

Dat hun eigen leven ook op het spel stond, daar waren de agenten niet bewust mee bezig. "Je weet altijd wel dat het risico er is, maar je beseft het toch pas echt nadien. Ik heb zelf geen kinderen, maar als ik er wél had gehad, dan zou dat wel in mijn hoofd spelen", aldus Gardiol.

Knuppels

De twee agenten gebruikten hun politieknuppels om de voorruit te verbrijzelen. Het leek voor hen een eeuwigheid te duren. Met hun handen haalden ze de stukken glas weg om het slachtoffer te kunnen bevrijden. De man was er nog maar net uitgehaald, of het vuur begon nog op te laaien. De bejaarde bestuurder kwam er met wat builen en blauwe plekken vanaf. Hij werd in de combi gelegd en meteen weggevoerd van de plaats met het explosiegevaar.

"Nu pas besef ik dat we waarschijnlijk zijn leven hebben gered", getuigt Gardiol nog. Net als het slachtoffer zélf ongetwijfeld ook pas tot hetzelfde besef kwam, toen de agenten drie uur later aan zijn ziekenhuisbed stonden. De onfortuinlijke man was de arm der wet erg dankbaar.

Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.