VIDEO. Heftige beelden van Franse agente die door gele hesjes wordt belaagd Gele hesjes houden drie maanden na ontstaan optocht Sanne Schelfaut ADN

17 februari 2019

17u23

Bron: AD.nl, Belga 0 In Frankrijk wordt met ontzetting gereageerd op ‘gele hesjes’ die gisteren een politieauto in Parijs hebben aangevallen. Ze bekogelen de auto onder meer met stenen en een knuppel. Een agente in de wagen filmde de agressieve actie van de demonstranten. De beelden zijn inmiddels duizenden keren gedeeld op sociale media. Veel Fransen spreken schande van de actie van de gele hesjes en nemen het op voor de politie.

In de video is te zien hoe de politieauto -met sirenes aan- manoeuvreert op een drukke weg in de Franse hoofdstad. Op en langs de weg lopen de zogeheten ‘gilets jaunes’, leden van de protestbeweging die al wekenlang iedere zaterdag de straat op gaat in Frankrijk. De gele hesjes gooien stenen naar de auto, ook wordt de politiewagen bewerkt met een knuppel. Een demonstrant springt zelfs op de motorkap. Uiteindelijk wordt de vrouw ontzet door haar collega's.

Schamen

“Wie veroorzaakt nu eigenlijk geweld? Gele hesjes moeten zich schamen”, klinkt het onder meer op Twitter. Veel Fransen hebben het gehad met de vernielingen. Volgens recente opiniepeilingen vindt 56 procent van de Fransen dat de straatprotesten en blokkades van de gele hesjes moeten ophouden. Het is voor het eerst sinds de beweging opdook, dat de steun vanuit de bevolking tegenvalt. In alle peilingen tot dusver kregen de gele hesjes steun van een ruime meerderheid van de ondervraagden. Anderen steunen de beweging wel nog altijd en benadrukken dat niet alle demonstranten relschoppers zijn.

Brandstofprijzen

De kolossale beweging ontstond uit protest tegen de forse stijging van brandstof- en energieprijzen en uit onvrede over liberale hervormingen. Daarmee wilde de regering van president Emmanuel Macron de klimaatverandering beheersen en de Franse economie vlot trekken. Maar veel Fransen zagen het als weer een belasting die de middenklasse, vooral buiten de steden, moet ophoesten en die de welgestelde Parijzenaars niet aantast. Nu zegt 64 procent van de ondervraagden dat de oorspronkelijke doelen van de ‘gele hesjes’ bij het protest naar de achtergrond zijn verdwenen.

Bij blokkades zijn al veel ongelukken gebeurd en wordt buitensporig veel geweld gebruikt. Sinds de eerste grote nationale protestzaterdag op 17 november zijn er elf doden gevallen. Bij ongeregeldheden vielen 2.900 gewonden, onder wie 1.050 agenten.

#ActeXIV #Acte14 @GiletsJaunesGo @GiletsJaunesFr qui provoque ? qui auteurs de violences? Honte à vous! Soutien aux policiers! @Alternative_PN @CFDT @interco_cfdt dénonce la radicalisation de ces voyous casseurs membres @GiletsJaunesFr @CCastaner @NunezLaurent @DGPNEricMorvan pic.twitter.com/BHiiiSFBbd ALTERNATIVE Police(@ Alternative_PN) link

Ook vandaag zijn de gele hesjes op straat gekomen. Duizend à tweeduizend demonstranten houden een voorlopig rustige protestmars in het centrum van Parijs. Het is de eerste keer dat de gele hesjes op een zondag samenkomen voor een manifestatie. Op die manier leggen ze de aandacht op het feit dat de beweging exact drie maanden geleden is ontstaan.

