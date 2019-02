VIDEO. Hakenkruis op trap in winkelcentrum nadat displays gehackt zijn DVDA

21 februari 2019

In een winkelcentrum in de Oekraïense hoofdstad Kiev was afgelopen weekend een reuzachtig hakenkruis te zien op de grote trap. Volgens de uitbaters van de Gorodok Gallery was één van de digitale displays gehackt en werd de swastika daarom afgebeeld. De actie ging vooraf aan een geplande mars van Sokil, een nationalistische groepering in Oekraïne. De beelden werden vaak gedeeld op social media.