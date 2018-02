VIDEO: Guardia Civil redt man die 8 dagen vastzat in sneeuw en zonder voedsel en brandhout was gevallen Koen Van De Sype

09 februari 2018

17u04

Bron: Guardia Civil 0

De Spaanse Guardia Civil heeft gisteren een jongeman gered die vast was komen te zitten in een blokhut in de sneeuw in de noordelijke provincie Asturië. Hij stond in contact met zijn familie en toen hij na acht dagen meldde dat hij door zijn voedsel en brandhout zat, schoten de hulpdiensten in actie. Op beelden die werden genomen vanuit de reddingshelikopter is te zien hoe dat ging.