VIDEO. Guardia Civil omsingelt vrachtwagen terreurverdachte gvv kv

14 juli 2019

00u54

Bron: Diario de Navarra 8 In de Spaanse stad Pamplona heeft de Guardia Civil heeft gisteren een 48-jarige terreurverdachte gearresteerd. De jihadist van Marokkaanse origine zat eerdere al in de cel en wordt nu opnieuw beticht van het verspreiden van terreurpropaganda. De Guardia Civil maakte later op de dag de indrukwekkende beelden van de arrestatie openbaar.

De arrestatie gebeurde voor een winkelcentrum op een industriecentrum in een buitenwijk van de stad, waar de verdachte uit een vrachtwagen werd gesleurd.

In 2015 werd voor het eerst een onderzoek ingesteld naar de man, die vervolgens werd gearresteerd in november 2016 en een celstraf kreeg opgelegd. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis bleef hij er echter jihadistisch gedachtegoed op nahouden.



Na zijn vrijlating verspreidde de jihadist via sociale media terroristische propaganda die voornamelijk afkomstig was van Al Qaida.

Hoewel er op Twitter her en der gesproken wordt over een verijdelde aanslag, stelt de Spaanse politie uitdrukkelijk dat de verdachte géén concrete aanslagplannen had.