VIDEO: Grootvader tackelt gewapende crimineel zodat politie hem kan klissen

04 mei 2018

15u40

Bron: Columbus Ohio Police 4 De politie van Columbus, Ohio, heeft vandaag een video verspreid van een opvallende tackle van een behulpzame burger vorige maand. Op de beelden is te zien hoe een grootvader zijn beste beentje voorzet als hij plots midden in een politieachtervolging terechtkomt.

De verdachte, die gewapend was, had nooit kunnen denken dat hij die derde april tijdens zijn vluchtpoging getackeld zou worden door een man met een wandelstok. Die zorgde er echter met een kwieke en welgeplaatste achterwaartse tackle voor dat de crimineel zijn evenwicht verloor en viel. De achtervolgende agenten konden hem snel in de boeien slaan.

‘Bill’ – de echte naam van de man wordt niet vrijgegeven – was die dag samen met zijn kleindochtertje naar de plaatselijke bibliotheek in het westen van Columbus geweest. Hij wachtte buiten om te vertrekken toen hij plots politiesirenes hoorde. Niet veel later leek hij in een film te belanden. Een boef kwam op hem afgelopen, met zijn hand in zijn broek. Achter de kerel sprintende agenten. “Laat je wapen vallen! Laat je wapen vallen!". De opa twijfelde niet en liet de vluchter struikelen. Daarop vloog diens wapen uit zijn hand. Het bleek later om een geladen 9mm Glock te gaan. De jongeman had ook heel wat munitie bij zich. Hij bleek een lang strafblad te hebben en zit momenteel in de gevangenis.

De politie bedankt de opa nu voor zijn ‘fancy footwork’. Volgens het korps heeft de grootvader met zijn actie mogelijk het leven gered van de 18-jarige vluchter. Wie weet was die anders wel doodgeschoten geweest. “Hulp van de gemeenschap – via moed en/of knap voetenwerk heeft een crimineel van de straten van Columbus gehaald”, klinkt het in een statement van de politie. “Bedankt ‘Bill’ om je beste beentje voor ons voor te zetten.”

FANCY FOOTWORK BY GOOD SAMARITAN LEADS TO ARREST OF ARMED SUSPECT: April 3, 2018 (1 month ago today) the bravery, courage & amazing footwork by "Bill" likely saved the suspect's life. The Columbus Division of Police thanks you! #TogetherIsBetter Video: https://t.co/UbphLxftEw pic.twitter.com/97ptprjZzE Columbus Ohio Police(@ ColumbusPolice) link