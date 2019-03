VIDEO. Grootste klavertje voor Saint Patrick's Day Arnd Leroy

18 maart 2019

11u26

Bron: KameraOne, 4kPhotoFlight 0

In het New Yorkse Elmira werd er op Saint Patrick’s Day een nieuw wereldrecord gevestigd. 1.200 mensen vormden het grootste menselijke klavertje. Het vorige record, dat al zes jaar oud was, stond op 815 mensen.

Het was de bedoeling dat iedere deelnemer een groene regenjas zou krijgen, maar er kwamen meer mensen opdagen dan verwacht. Door het tekort aan regenjassen konden er heel wat mensen niet deelnemen aan het record. Anders hadden ze het vorige record zo goed als verdubbeld. Volgend jaar wil de organisatie het record opnieuw verbreken met 2.000 deelnemers.