VIDEO. GoPro-camera legt vast hoe skiërs plots worden meegesleurd door lawine in Oostenrijk ADN

21 maart 2019

11u19

Bron: Reuters 0 Een skiër heeft met zijn GoPro-camera vastgelegd hoe hij samen met anderen meegesleurd wordt door een lawine in de Oostenrijkse Alpen. Op de beelden is te zien hoe de skiërs vrolijk klaarstaan om de afdaling in te zetten, als plots de sneeuwmassa onder hun voeten begint te schuiven en ze worden meegezogen in de witte vloedgolf. Gelukkig kon iedereen ontsnappen aan het ergste.

Het incident vond plaats nabij St. Anton am Arlberg, op een plek buiten de piste - maar wel een erg populair en vaak gebruikt stukje off-piste. De sneeuw toont al meerdere ski -en snowboardsporen, de anonieme filmer staat met andere skiërs klaar om naar beneden te gaan.

Als een eerste groepje de berg af zoeft, gaat het mis. Een plotse lawine trekt de wachtende sneeuwfanaten omver. De skiër met de GoPro-camera verdwijnt samen met de rest in een witte muur. Gelukkig raakte niemand volledig bedolven onder het sneeuwtapijt, meldt Reuters. Er kwam wel een reddingsteam ter plaatse om de getroffen skiërs te helpen, maar zij kwamen er allemaal met de schrik vanaf.



De Oostenrijkse bergen werden afgelopen winter veelvuldig getroffen door lawines als gevolg van zware sneeuwval. In heel Europa lieten liefst 14 mensen het leven in de sneeuw, meldt AP.

