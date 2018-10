VIDEO. Gevangenen proberen te ontsnappen uit rechtszaal, rechter zwiert toga uit en zet zelf achtervolging in ADN

Bron: ABC News, KOMO 4 Een Amerikaanse rechter heeft vorige week het heft in eigen handen genomen toen twee gedetineerden probeerden te ontsnappen uit zijn rechtszaal in Washington. De gevangenen zagen door een gebrek aan veiligheidspersoneel hun kans schoon om de wijde wereld in te trekken en sloegen – nog met handboeien aan- op de vlucht. Rechter R.W. Buzzard liet het niet zomaar gebeuren. Hij gooide zijn toga op de grond en zette prompt zelf de achtervolging in. Met succes.

Dinsdag 16 oktober. Tanner Jacobson (22) en Kodey Howard (28) moeten voor de rechter verschijnen in Chehalis, nabij Seattle. Er is maar één agent voor in totaal vier aanwezige gedetineerden. Tanner en Kodey zetten het op een lopen. De twintigers sprinten geboeid weg en vluchten met het nodige gestruikel vliegensvlug de trappen af, met rechter R.W. Buzzard in hun kielzog. Intussen houdt de agent de twee overblijvers in bedwang.

Helemaal beneden is het prijs: de rechter vat Howard bij de kraag en houdt hem in een greep tot de politie arriveert. Jacobson lijkt wel even geslaagd in zijn ontsnappingspoging. Uiteindelijk wordt ook hij geklist, enkele straten verder.



Een rechter die zelf criminelen achterna zit, dat zie je niet elke dag. “Ik was eerst geschokt. Ik wist niet wat ik moest denken”, vertelt rechter Buzzard. “Maar toen ze bij de deur waren, wist ik… Er zit helemaal niemand meer tussen hen en de straat. Dus ik volgde. Zo zou ik toch al weten in welke richting ze zouden uitlopen. Toen we in de trappenhal waren, voelde ik dat ik de achterste te pakken kon krijgen. Beetje bij beetje haalde ik hem in. Tijdens de hele vluchtpoging riep ik: ‘Stop, je maakt de zaken alleen maar erger!’.”

De rechter noemt de bewakingsbeelden van het incident absurd. “Je speelt bijna automatisch een of ander circusmuziekje af in je hoofd”, grinnikt Buzzard. Justitie vermeldt niet welk misdrijf het tweetal aanvankelijk pleegde. Wel duidelijk is dat ze door hun ontsnappingspoging tegen een zwaardere straf aankijken als ze effectief veroordeeld worden. De rechter voegt nog toe dat er hard gewerkt wordt aan de veiligheidssituatie in rechtszalen, maar dat budget vinden voor extra personeel een uitdaging blijft.

