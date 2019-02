VIDEO. Gevangenen helpen meisje (1) te bevrijden uit afgesloten wagen KVDS

Bron: Abc News, nbc News, NTD 0 Een Amerikaanse vrouw heeft op Facebook beelden gedeeld van een opmerkelijke redding. Haar man had hun wagen afgesloten, maar ontdekte dat de sleutel nog op de voorste stoel lag. En hun dochter (1) zat nog in de auto. Ze kregen echter hulp uit onverwachte hoek: van gedetineerden.

Het incident gebeurde donderdag in New Port Richey, vlakbij Tampa in Florida. Vijf gevangenen waren bezig met het uitvoeren van een werkstraf onder toezicht van de politie van West Pasco, toen ze mensen zagen samentroepen aan een wagen. Een man – die later geïdentificeerd werd als de vader van de baby in de auto – was in paniek aan het raken.

Helpen

Volgens sheriff Chris Nocco vormden de gedetineerden “geen groot gevaar” en wilden ze helpen. “Heel wat gedetineerden weten dat ze fouten en slechte keuzes gemaakt hebben, maar willen uiteindelijk wel het juiste doen in het leven”, zei hij aan nieuwszender abc. Daar voegde hij nog aan toe dat hun “unieke vaardigheden” erg van pas kwamen.





Het duurde maar enkele minuten eer de gevangenen het portier open hadden. Ze gebruikten daarvoor een kapstok die een omstaander in zijn wagen had liggen. Alles werd vastgelegd met een smartphone en de beelden werden later op Facebook gezet.

Op die beelden is te zien en te horen hoe een vrouwelijke officier de vader de raad geeft om zijn gezicht af en toe te laten zien aan de baby, “zodat ze niet bang wordt van al die vreemde mensen”. Ze vraagt ook of het meisje in orde is. Op de beelden is te zien dat ze rustig in haar stoeltje zit.

Alarm

Twee minuten later klinkt het alarm van de wagen en is de deur open, tot opluchting van de omstaanders. “Goed gewerkt, jongens”, klinkt het.

De ouders van het kindje bevestigden achteraf dat het meisje in orde was.