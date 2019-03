VIDEO. Gevangene moet naar isoleercel: opstand breekt uit op zijn teken Redactie

14 maart 2019

In de gevangenis van Crawford County, in de Amerikaanse staat Arkansas, is vorige week vrijdag een opstand uitgebroken. De onrust begon toen een gevangene naar de isoleercel moest en de achtergebleven gevangenen opjutte. Op beelden is te zien hoe ze camera’s bedekken met wc-papier en de verlichting kapot maken. De gevangenen hebben om duizenden euro’s schade veroorzaakt.