VIDEO: Getuige filmt hoe grootmoeder kleinkinderen vervoert in hondenhokken in de koffer ADN

11 juni 2018

11u51

Bron: Local Memphis, CBS 129 Een Amerikaanse grootmoeder is zaterdag gearresteerd voor het in gevaar brengen van haar twee kleinkinderen. Een verbouwereerde getuige filmde hoe de oma in Memphis, Tennessee, een meisje uit een hondenhok in de koffer haalde. Ook haar zusje was vlak daarvoor uit een hondenhok geklommen.

Daarna belde de getuige de politie. Zij konden Leimome Cheeks (62) enkele straten verder in de boeien slaan. Uit een verklaring van haar twee kleinkinderen, meisjes van 7 en 8 jaar oud, blijkt dat ze in de hondenkennels in de koffer moesten gaan zitten “omdat er geen plaats meer voor hen was in de auto”.

De oma gaf toe dat ze de kinderen in de kleine hokken had gestoken voor een autorit van zeker 35 tot 40 minuten. Op het moment van de feiten was het buiten zo’n 35 graden Celsius. Volgens de politie was de airco in de wagen uitgeschakeld en waren alle ramen gesloten. De meisjes hadden het dan ook ongelofelijk warm gehad, zo gaven ze toe aan de agenten. Ze zijn volgens de politie gelukkig wel in goede gezondheid. Er is een onderzoek ingesteld.