VIDEO. Gênant! Trump kent tekst Amerikaans volkslied niet

06 juni 2018

10u56

Bron: The Guardian, Washington Post, Fox News 0 Terwijl enkele militairen uit volle borst het patriottische lied 'God Bless America' zingen tijdens 'Celebration of America', gaat Donald Trump volledig de mist in. Na enkele lijnen tekst stopt de Amerikaanse president zelfs even met zingen en beweegt zijn hoofd op het ritme van het vaderlandslievende lied. Tot grote hilariteit van velen.

Gisteren heeft de Amerikaanse president het bezoek van de American footballers van Philadelphia Eagles aan het Witte Huis afgeblazen. Hij wou immers geen spelers ontvangen die niet staande en met de hand op het hart luisteren naar het Amerikaanse volkslied. Dat veroorzaakt controverse, nadat duidelijk werd dat de Amerikaanse president de tekst van het volkslied niet lijkt te kennen.

"We houden van ons land. We respecteren onze vlag en zingen trots het nationale volkslied. We eren onze militairen, ons land en denken terug aan onze nationale helden die gestorven zijn", zei Trump vlak voor de eerste tonen van 'God Bless America' werden ingezet.

"From the mountains to the prairies", lukt nog aardig om mee te zingen, maar verder dan die ene lijn raakt Trump niet. Enkel aan het einde van het lied, pikt de Amerikaanse president opnieuw in. "God bless America, my home sweet home", klinkt het nog.

Op sociale media is Donald Trump het onderwerp van spot. "God Bless America en de nieuwe officiële tekst: God bless America, land that I love, meeah mmm and guide her", klinkt het in een reactie op het gênante filmpje.

