VIDEO. ‘Gele hesjes’ steken auto, moto’s en barricade in brand in Parijs: opnieuw botsingen met ordetroepen

05 januari 2019

19u09

Bron: Belga 36 In Parijs is het vanmiddag tot botsingen gekomen tussen de ordediensten en ‘gele hesjes’ die tot dan rustig hadden betoogd. De betogingen brachten op deze achtste actiedag doorheen Frankrijk 25.000 mensen op de been.

Op de kades van de Seine in Parijs gooiden betogers in het begin van de namiddag met projectielen naar de ordetroepen, die met traangas reageerden, nadat de optocht van aan de Champs-Elysées tot dan zonder geweld was verlopen. Incidenten braken ook uit op een bruggetje over de Seine, zo werd ter plaatste vastgesteld. De politieprefectuur telde in Parijs 3.500 betogers. Op de boulevard Saint-Germain werden scooters en auto’s in brand gestoken en barricades opgeworpen, op de Champs-Elysées werd schade aangericht. Verscheidene helikopters cirkelden boven het stadscentrum.

De woordvoerder van de regering, Benjamin Griveaux, werd uit zijn bureau in de rue de Grenelle geëvacueerd nadat gele hesjes met een bouwmachine de binnenplaats van het pand waren binnengedrongen. Griveaux zei dat ze de deur hadden geforceerd en twee auto’s hadden vernield.

In Rouen, in het noordwesten van het land waar tussen de 1.000 en 2.000 mensen betoogden, raakte een betoger gewond en werden minstens twee “gilets jaunes” opgepakt. Op de belangrijkste verkeersader van de stad werden twee barricades opgeworpen, waarvan er één in brand stond. Botsingen tussen de ordetroepen en de gele hesjes braken ook uit in steden als Caen, Nantes en Bordeaux, terwijl een groep betogers in Rennes de deur van het stadhuis inbeukte.

Koopkracht

De beweging van de gele hesjes groepeert in Frankrijk mensen uit de lagere en middenklasse die sinds 17 november 2018 het sociale en fiscale beleid van de regering aan de kaak stellen, dat volgens hen onrechtvaardig is. Ze eisen ook meer koopkracht. Het burgerprotest uit zich in de bezetting van rotondes en een actiedag elke zaterdag.

Om 15 uur waren volgens de politie 25.000 gele hesjes geteld in heel Frankrijk. Vorige zaterdag had het ministerie van Binnenlandse Zaken het aantal betogers op 32.000 geschat. Deze Fransen, die op het einde van de maand de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, lijken geen genoegen te nemen met de toegevingen die president Emmanuel Macron deed inzake de belasting op brandstof en de koopkracht.

“Respect voor het recht”

Tegenover de toename van de incidenten aan het eind van de namiddag maande de Franse minister van Binnenlandse Zaken elkeen tot verantwoordelijkheidszin aan. Christophe Castaner riep op Twitter ook op tot “respect voor het recht”.

