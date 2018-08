VIDEO. Gegijzelde vrouw sterft door politiekogels in Los Angeles mvdb

02 augustus 2018

12u16

Bron: AP - NY Post 0 Een 49-jarige vrouw die door de dader van een steekpartij plots een mes op de keel kreeg gezet, is in Los Angeles door politiekogels om het leven gekomen. De heftige beelden van het incident dat dateert van 16 juni, zijn dinsdag door de politie zelf vrijgegeven.

Het is volgens de LAPD de eerste keer in dertien jaar dat een "onschuldige omstander of gijzelaar" bij een soortgelijke politieactie sterft.



De agenten kwamen ter plaatse wegens een dreigende situatie in het stadsdeel Van Nuys. Aan de ingang van een protestantse kerk die daklozen opvangt, stak Guillermo Perez (32) zijn ex-vriendin verschillende keren. Hij greep vervolgens Elizabeth Tollison (49), een aanwezige in de kerk, vast en zette de vrouw die zich voortbeweegt met een rollator, een mes op de keel.



Op de beelden van bodycamera's is te zien hoe de politie verschillende keren Perez toeroept om zijn mes te laten vallen. De drie agenten openden het vuur toen hij effectief de vrouw in de keel stak. Ze schoten zeker achttien 'bean bags' of 'klapkogels' af. Die munitie dringt het lichaam niet binnen, maar zorgt voor een heftige slag. De munitie is slechts uitzonderlijk dodelijk. Gijzelnemer Perez overleed ter plaatse, ook Tollison werd dodelijk geraakt. De ex-vriendin van Perez werd met niet-levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Een onschuldige die sterft door kogels die zijn afgevuurd door de ordediensten is "het ergste nachtmerrie voor een politieman", verklaarde LAPD-chef Michel Moore. Het schietincident wordt nader onderzocht. De agenten die de schoten afvuren, worden voorlopig niets ten laste gelegd.