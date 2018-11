VIDEO. ‘Geel Hesje’ probeert rotonde te blokkeren, maar het lukt niet. Zijn vrouw vindt het hilarisch HR

28 november 2018

10u23

Bron: Facebook 0 De mislukte poging van een moedig maar eenzaam ‘Geel Hesje’, om in de Franse stad Pau een rotonde te blokkeren, verovert het internet. Zijn vrouw filmde alles en rolde daarbij zowat over de grond van het lachen. De beelden veroveren het internet.

In hun protest tegen de hoge brandstofprijzen verzamelen de Gele Hesjes meestal in groep om kruispunten of brandstofdepots te blokkeren, vaak na een oproep op sociale media. Maar deze man stond helemaal alleen in zijn protest. “Mijn man gaat helemaal alleen protesteren”, zo begint het filmpje. Meteen schiet de vrouw in de lach... Geniet vooral zelf mee. De beelden zijn op Facebook alleen al meer dan 2,3 miljoen keer bekeken.

