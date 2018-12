VIDEO. Geel hesje gooit kartonnen bekertje naar politie. Hij krijgt slagen en stamp terug sam

15 december 2018

21u56

Bron: AP 13

In Parijs reageert de politie wel erg hardhandig op een geel hesje dat iets naar hen gooit. Hoewel het slechts lijkt te gaan om een leeg kartonnen koffiebekertje, stormen de agenten in gevechtsuitrusting op de man af. De betoger wordt op de grond gewerkt, krijgt een trap in de buikstreek en lijkt ook vuistslagen te moeten incasseren.

