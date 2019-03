VIDEO. Gebruikt Melania Trump een 'body double'? Geruchtenmolen draait op volle toeren Daimy Van den Eede

12 maart 2019

15u44

Bron: AP 1 Als we de sociale netwerksite Twitter mogen geloven, heeft de Amerikaanse First Lady Melania Trump opnieuw een ‘body double’ gebruikt. Tijdens een bezoek aan de staat Alabama, die vorige week getroffen werd door een zware tornado, zou president Trump niet vergezeld geweest zijn door zijn vrouw, maar door een dubbelganger van de First Lady.

Het is niet de eerste keer dat de hashtag #fakemelania gretig gebruikt wordt op Twitter. Ook in juli vorig jaar, toen de president en de First Lady een bezoek brachten aan ons land, beweerden allerlei critici dat het niet om de ‘echte’ Melania ging. Ook bij een bezoek aan Columbus, Ohio in augustus zou de First Lady haar ‘body double’ gebruikt hebben.